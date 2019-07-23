الحوثيون يقصفون مقر الفريق الحكومي بالحديدة

المصدر: تعز _ صلاح صالح

أقدمت الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا، على استهداف مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بقصف صاروخي بعد أسبوع واحد من الاجتماع المشترك للجنة والذي أقر نقاطاً رئيسية لإنقاذ اتفاق السويد.

وقال الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش لـ " البيان " إن الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا استهدفت مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار بخمس قذائف صاروخية كاتيوشا مما أدى لإصابة احد العاملين جراء القصف الهمجي.نقل على اثره إلى المستشفى الميداني في الدريهمي.

وأضاف أن استهداف مقر الوفد الحكومي، مجددا، يأتي في سياق تصعيد خطير ومتواصل من قبل المليشيات الحوثية وفي تجاوز لمجرد إطلاق النار والقذائف الى محاولات تسلل وشن عمليات هجومية فاشلة داخل مدينة الحديدة ومديريتي حيس والتحيتا ، الأمر الذي يضع مخرجات الاجتماع المشترك الخامس للجنة تنسيق إعادة الانتشار على المحك.

وتزامن القصف مع وصول وفد رفيع المستوى من برنامح الغداء العالمي مكون من سارة فويلستيك، وسيبتي مبروهاز ، وساشا حافظ ، وكريستيان فورتير وتوحيد عبد الله، لزيارة مطاحن البحرالأحمر وذلك بعد الانتهاء من اعمال الصيانة الأولية والتجهيز لتصبح صالحة لتخزين دقيق القمح الذي سيوزع على الموطنين في المناطق المحررة والتي مازالت تحت سيطرة المليشيات المتمردة.