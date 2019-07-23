انفجار في مقديشو يخلّف 17 قتيلاً و28 جريحاً

المصدر: مقديشو - رويترز

قال مسؤولون طبيون إن 17 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 28 آخرون في انفجار قنبلة، أمس، خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو. وصرّحت نورا حسن، التي تعمل ممرضة في مستشفى المدينة بمقديشو، بأن المستشفى استقبل 17 جثة و28 مصاباً بينهم 17 في حالة خطيرة.

وصرح مسؤول الشرطة أحمد باشين بأن انتحارياً قاد المركبة المفخخة إلى نقطة تفتيش أمنية على الطريق السريع المؤدي إلى المطار. وقال: «لقد تأكدنا من مقتل 17 شخصاً من بينهم منفذ التفجير وجمعنا جثثهم».

وأفاد بأن معظم القتلى مدنيون، مضيفاً أن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع نظراً لأن هناك 28 شخصاً آخرين قد أصيبوا في الهجوم. وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية من موقع الحادث إن التفجير ألحق أضراراً بالغة بأماكن تجارية قريبة من الطريق، كما تسبب في دخان أسود كثيف أحاط بالمنطقة.

وأكد فرح حسين، وهو صاحب متجر شهد الهجوم، أن القنبلة انفجرت عند نقطة التفتيش الأولى على الطريق المؤدي إلى المطار. وأعلنت حركة الشباب المتطرّفة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.