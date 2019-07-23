السيسي: لن ننحني للإرهاب والمصريون لا يهابون الموت

المصدر: القاهرة - البيان

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أنّ المصريين لا يهابون الموت، ويدافعون عن أرضهم، مضيفاً: «استطاعت مصر تدمير البنية التحتية للإرهاب البغيض».

وتابع: «المصريون لا يخافون الموت الذي يهابه الناس، الموت اللي الناس بتخاف منه، احنا مستعدين نقابله في أي وقت، كل المصريين الشرفاء مستعدين يقابلوا ربنا لأنهم بيدافعوا عن شرف وكرامة وإنسانية وضمير وخلق ودين».

وأكّد السيسي خلال كلمته بحفل تخرج عدد من الكليات العسكرية والمعهد الفني العسكري، أنّ مصر لن تنحني للإرهاب وللإرهابيين، وستظل تعمل وتبني لتحسين الاقتصاد، مشيراً إلى أنّ مصر كانت سباقة في تحذير المجتمع الدولي من خطر الإرهاب، وأنّها قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها والأجيال القادمة.

وقال:«استطعنا بفضل جيش مصر وشرطتها محاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه التي ينطلق منها». وأوضح السيسي، أنه يتحدث عن الإصلاحات سواء في مجال الاقتصاد، أو بناء منظومة الأمن وحماية الدولة من الإرهاب والتطرف. وأردف السيسي: «بطل المرحلة الماضية كان الشعب المصري الذي تحمل خطوات الإصلاح الاقتصادي، لم يكن هناك مسار آخر».

ولفت الرئيس المصري إلى أنّ الأسر المصرية هي التي تقدم الأبناء الذين يقدمون حياتهم ودماءهم من أجل مصر، قائلاً: «الشعب المصري هو من يقوم بالدور كله، ودورنا ينحصر في وضع الرؤية وتحديد السياسات، ولولاكم يا مصريين، لن ننجح في أخطر قضيتين تواجهان مصر وهما الإرهاب والاقتصاد، أنتم أذكى بكثير من خداعكم بالكلام المعسول».