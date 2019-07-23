المصدر: بغداد -عراق أحمد

كشف مصدر في ديوان محافظة البصرة، عن بدء اجراءات وضع شركة «كوثران» الإيرانية على «القائمة السوداء»، بعد «فشلها» في تنفيذ المشاريع، فضلا عن قيام مسؤوليها باختلاس أموال من سلف الموازنة التشغيلية.

وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن «قسم العقود بديوان المحافظة باشر بإجراءات وضع الشركة على القائمة السوداء، فضلاً عن مباشرته برفع دعوى قضائية ضدها»، مبيناً أن «ديوان المحافظة خاطب وزارة التخطيط وطلب منها وضع شركة كوثران على القائمة السوداء».

وأضاف المصدر، إن «المصارف التي زودت شركة كوثران بخطابات ضمان سوف تخضع لإجراءات مصرفية، وفي حال كون خطابات الضمان مزورة أو غير حقيقة فإن عقوبات قانونية سوف تطال تلك المصارف».

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني قد نفى إحالته أية مشاريع إلى شركات «متلكئة» في عملها، فيما اتهم سلفه ماجد النصراوي بإحالة مشاريع إلى شركة متهمة بإنشاء جيوش الكترونية للتسقيط السياسي.

وقال العيداني إن «5 مشاريع فقط، هي مشروع الهارثة ويس خريبط والقبلة ومشروع دور الشرطة، فضلاً عن مشروع إنشاء محطة تحلية، أحيلت خلال فترة توليه منصبه كمحافظ للبصرة، دون أن تكون هناك مشاريع متلكئة، في عهده، وخاصة مشاريع المقرنص»، لافتاً إلى أن شركة إيرانية في البصرة على أبواب( القائمة السوداء«، وان المشاريع المحالة لشركة (كوثران) أحيلت في زمن المحافظ السابق ماجد النصراوي».