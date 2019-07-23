عبد المهدي يبحث في طهران تقليل التوتر وبن علوي يصلها السبت

المصدر: عواصم- وكالات

أفادت تقارير إخبارية أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وصل أمس، إلى طهران في زيارة رسمية قصيرة.

وقالت المصادر إن عبد المهدي بحث مع المسؤولين الإيرانيين الحد من التوتر بين إيران والولايات المتحدة ومواجهة تهديدات الملاحة في مضيق هرمز، خاصة بعد احتجاز إيران لسفن عدة في مضيق هرمز.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبد الله، إيران، السبت، المقبل لبحث التطورات في المنطقة بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وحضت سلطنة عمان، إيران، الأحد، على إطلاق سراح الناقلة، ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا، والتي احتجزتها طهران، الجمعة، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، نقلاً عن «رويترز».

وأعلن مصدر في ​وزارة الخارجية العمانية، أن السلطنة ​ تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في ​مضيق هرمز​ وتدعو جميع الدول إلى ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية والقانون البحري الدولي، وعدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة. وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط طهران في هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، وفي خليج عمان.