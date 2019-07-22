الجيش الليبي يبدأ المرحلة الثانية من عملية تحرير طرابلس

المصدر: تونس، طرابلس - الحبيب الأسود

أطلق الجيش الوطني الليبي صباح اليوم، الموجة الثانية من عملية طوفان الكرامة، لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

ووجّه اللواء صالح اعبودة رئيس غرفة العمليات المتقدمة، أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، إلى كافة الوحدات بالتقدم لتنفيذ خطة العملية، مشيراً إلى أن ساعة الصفر هي التاسعة (الثامنة بالتوقيت العالمي) من صباح اليوم الاثنين.

وأبرزت مصادر ميدانية، أن وحدات مليشياوية بدأت في القصف العشوائي بقاذفات الهاوزر في بعض المواقع، مثل مشروع الموز ومعسكر النقلية، بينما أعلنت شعبة الإعلام الحربي، أن انشقاقات ظهرت في صفوف المليشيات مع إعلان ساعة الصفر.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن شباب عملية الكرامة، نفذ ليلة البارحة عمليتين نوعيتين في العاصمة طرابلس.

وتابعت أن العملية الأولى تمت في الهجوم على مقر غرفة العمليات، بما يعرف بمزرعة المجدوب، وقتل عدد من عناصر المليشيات وانسحاب المجموعة التي نفذت العملية دون خسائر، وإرباك في محور الخلّة.

أما العملية الثانية، فتمثلت في استهداف سيارة مسلحة للمليشيات في شارع عمر المختار بوسط طرابلس، من خلال الرماية المباشرة، ما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة من معه.

وأعلن اللواء 73 مشاة اليوم الاثنين، عن بدء تقدم وحدات القوات المسلحة جنوب طرابلس منذ ساعات الصباح الأولى في جميع المحاور، وأكد أن وحدات الجيش حققت تقدماً كبيراً في عين زارة، ومحور وادي الربيع جنوب طرابلس، مشيراً إلى أن سلاح الجو قد قدم غطاء جوياً لتقدم القوات، وذلك باستهداف نقاط تمركز مسلحي الوفاق أمام الوحدات المتقدمة.

في الأثناء، أصدرت تنسيقية جنوب طرابلس، التابعة لغرفة العمليات، بياناً، دعت فيه شباب المناطق المستعدين إلى انتظار أوامر التقدم من القوات المسلحة للتحرك.

ودعا البيان الذي جاء بتوقيع رئيس تنسيقية جنوب طرابلس، الشباب إلى أخذ الحيطة والحذر في مواجهة التشكيلات المسلحة، كما طالبهم بتأمين المناطق والأحياء السكنية والمحافظة على الممتلكات ومؤسسات الدولة، والوقوف ضد الخارجين عن القانون.

كما أشار البيان إلى ضرورة التنسيق الداخلي في ما بين شباب مناطق وأحياء جنوب طرابلس، لمنع تمركز التشكيلات المسلحة داخل المناطق السكنية.