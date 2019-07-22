الشرعية لـ«البيان»: الإمارات تنقذ الطفولة من ميليشيا الحوثي

المصدر: القاهرة - محمد خالد، عدن - ياسر اليافعي

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، إن الإمارات قامت بدور كبير ورائد في حماية الطفولة ودعم قضايا الطفولة في اليمن، لافتاً إلى أن هذا الدور بات واضحاً في كثير من الجوانب الإغاثية والإنسانية التي برزت فيها الأيادي الإماراتية البيضاء بشكل أساسي.

وأضاف عبد الحفيظ لـ«البيان» أن ذلك يتضح من خلال العمل الكبير على إرسال مستلزمات ولوازم طبية، لمواجهة الأمراض والأوبئة التي تصيب الأطفال في مختلف أرجاء اليمن، فضلاً عن الدور الذي قامت به في سبيل إنقاذ الطفولة وإبعاد الأطفال عن الصراع، مشيراً إلى عمليات إعمار وترميم المدارس وإعادة تشغيلها.

وفي مقابل الدور الذي تقوم به الإمارات لحماية الطفولة، كثفت الميليشيا من عمليات تجنيد الأطفال، مستغلة ما يُسمى المراكز الصيفية التي افتتحتها في مختلف المحافظات. وبث مركز الإعلام الأمني لميليشيا الحوثي في محافظة إب مقاطع لأطفال في إطار كتيبة جديدة لحراسة القيادي في الميليشيا محمد الحمزي الذي عُيّن مديراً لأمن محافظة إب.

دور تاريخي للإمارات في دعم وحماية أطفال اليمن