خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاج سوداني

المصدر: الرياض - واس

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، باستضافة 1000 حاجّ وحاجة من السودان لأداء فريضة الحج بموسم العام الجاري، بينهم 500 حاج من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن استضافة الحجاج تأتي تقديراً ووفاءً لما تقوم به القوات السودانية من أعمال بطولية لنصرة أشقائهم باليمن، الذي تسلَّطت على شرعيته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجّه في السادس عشر من الشهر الجاري باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440 هـ.

كان الملك سلمان قد وجَّه في الثالث عشر من الشهر الجاري باستضافة 1300 حاج وحاجة من 72 دولة حول العالم. ووجَّه العاهل السعودي في السابع من الشهر الجاري باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج للعام الجاري.

الجدير بالذكر أن عدد الحجاج المستضافين من أسر شهداء فلسطين سيصل إلى 17 ألف حاج وحاجة، في البرنامج الذي تنفذه الوزارة وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمستضافين.