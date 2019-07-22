تمديد الطوارئ بمصر 3 أشهر

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، نظراً للظروف الأمنية في البلاد، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية أمس. وجاء في نص قرار الرئيس المصري، بحسب الجريدة الرسمية: «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرّر رئيس الجمهورية أن تُعلَن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 2019».

ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.