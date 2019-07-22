قرقاش: التحالف العربي يستعد لمرحلة جديدة في اليمن

المصدر: دبي - البيان

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش أن تحالف دعم الشرعية في اليمن صلب وقوي، ويستعد للمرحلة المقبلة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية، موضحاً أن التحالف حقق مجموعة من تلك الأهداف، وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض، ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة المقبلة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية».

صد محاولات

وأضاف وزير الدولة والشؤون الخارجية في تغريدة أخرى «الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته».

مساعدات

وفي وقت سابق أكد أنور قرقاش، أن السعودية والإمارات أكبر الجهات المانحة للعمل الإنساني في اليمن، مذكراً بأن الدولتين دفعتا العام الماضي 930 مليون دولار في هذا السياق.

وكتب قرقاش في حسابه على «تويتر» الجمعة: «تُعد الإمارات والمملكة العربية السعودية أكبر الجهات المانحة للأعمال الإنسانية في اليمن، وستفيان دائماً بالتزاماتهما. في العام الماضي، سددتا تعهداتهما المشتركة، والتي بلغت 930 مليون دولار إلى الأمم المتحدة، في دفعة واحدة، وهي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة».