عملية «إرادة النصر» تتواصل شمالي بغداد

المصدر: بغداد - عراق أحمد

باشرت القوات الأمنية العراقية، أمس، الصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعملية «إرادة النصر» شمالي بغداد، بعدما أنجزت الصفحة الأولى من العملية يوم السبت، وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، تلقت «البيان» نسخة منه، أن «القطعات العسكرية، مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية، وبمشاركة مديريات الهندسة ومكافحة المتفجرات ومقاومة الدروع والمدفعية، باشرت بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات إرادة النصر لتطهير مناطق شمالي بغداد، وتمكنت في بداية المرحلة الثانية من تطهير 12 قرية، في مناطق قرب الطارمية شمالي بغداد».

تفتيش

وذكر البيان أن «القوات عثرت على عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة في منطقة المشاهدة الواقعة بمحيط مدينة الطارمية شمالي بغداد، وهي تواصل تقدمها نحو أهدافها المرسومة لتطهير مناطق شمالي بغداد».

يذكر أن الصفحة الأولى من العمليات التي انطلقت وانتهت يوم السبت، حققت الأهداف المرسومة لها بتطهير وتفتيش عدد كبير من القرى ورفع عدد من العبوات وتدمير عدد من المضافات التي كان يستخدمها تنظيم داعش لتنفيذ هجمات على عدد من المحافظات القريبة على مناطق شمالي بغداد.

وفي السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الأحد، عن قتل 7 من مسلحي داعش وتدمير 23 وكراً للتنظيم بعمليتين في نينوى. وذكرت الخلية أن «قطعات من قيادة عمليات نينوى والحشد العشائري، فتشت المنطقة الحدودية وبعمق 10 كيلومترات، من بئر عكلة شمالاً، إلى تل غزال جنوباً، والمنطقة المحيطة ببحيرة سنيسلة في نينوى».

وأشارت إلى أنه «تم تنفيذ ضربات جوية من قبل طيران التحالف، غربي بحيرة سنيسلة، نتج عنها مقتل 3 إرهابيين وتدمير 19 وكراً، كما تم تدمير 4 عبوات ناسفة، في حين عثرت القوات الأمنية على عجلة من نوع صالون ودراجتين ناريتين، كما شرعت قوة أخرى من القيادة أعلاه بالاشتراك مع الحشد العشائري بتفتيش المنطقة جنوبي مدينة الموصل ضمن المنطقة المحصورة بين جزيرة الشمسيات».