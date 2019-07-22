الجيش السوري يُفشل هجوماً لـ «النصرة» في الشمال

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

أفشل الجيش السورى هجوما لمسلّحي جبهة النصرة، مكبداً إياهم خسائر في الأفراد والعتاد شمالي سوريا، أمس، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وأفاد المرصد السوري بمقتل 4 مدنيين، جراء قصف شنته طائرات حربية روسية وسورية على ريف محافظة إدلب أمس، فيما شنّت المدفعية التركية هجمات على مناطق تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في ريف محافظة حلب الشمالي.

وبحسب المرصد، طال القصف التركي قرى خاضعة لسيطرة القوات الكردية. وتتزامن ضربات تركيا على مواقع «قسد» ووحدات الحماية الشعبية في ريف حلب، مع حشود لقوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية، لشن هجوم على مناطق شرق الفرات (بحسب تسريبات إعلامية)، وبالتزامن مع استعدادات من قوات المعارضة في مدينة عفرين، للتوجّه إلى مناطق شرق الفرات، بحسب الأوامر التركية.

ويتزامن الحشد التركي مع تحذيرات أمريكية لأنقرة، من القيام بأي عمل من جانب في الشمال الشرقي السوري، حيث تنتشر العديد من القواعد الأمريكية العسكرية.