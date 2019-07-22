عشرات المستوطنين يستبيحون «الأقصى»

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

استباح عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى «خراب أسوار القدس»، فيما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا تأجيل أو تجميد قرارات هدم 10 بنايات سكنية في القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية المستقلة «معا» أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي انتشرت في ساحات الأقصى وأخرى رافقتهم بجولتهم.

وعلمت الوكالة من شهود عيان، أن من بين المقتحمين الزعيم الاستيطاني الأشد تطرفاً يهودا غليك. وأدى المقتحمون طقوساً دينية خاصة في ساحات المسجد الأقصى.

ودعت جماعات الهيكل المزعوم لتنظيم اقتحامات جماعية، في ذكرى ما يسمى «خراب أسوار القدس» والتي تسبق ذكرى «خراب الهيكل» المزعوم في أغسطس المقبل.

وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية أمس بتدخل دولي لمنع الاحتلال من هدم بنايات سكنية في القدس. وحذرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنظمة في بيان من هدم سلطات الاحتلال 10 بنايات سكنية مكونة من أكثر من 70 شقة في حي وادي الحمص بجنوب شرقي القدس.

ودعت الدائرة إلى «إيفاد لجنة مراقبة وتحقيق دولية في عملية الهدم التي تهدد بها إسرائيل كونها تعد جزءاً من مخطط التطهير العرقي بهدف تهويد المدينة المقدسة، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية».

وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات الاحتلال فرضت حصاراً مشدداً على المنطقة المذكورة بعد انتهاء مهلة منحتها لأهلها الخميس الماضي من أجل تنفيذ قرارات هدم منازلهم.

ويعتبر حي وادي الحمص امتداداً لبلدة صور باهر، وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، ومنعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين في الحي من البناء على نصف المساحة بذريعة قرب الأراضي من الجدار الفاصل. ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس، طلب تأجيل وتجميد قرارات الهدم.