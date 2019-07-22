هادي يوجّه الحكومة بتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني

المصدر: عدن - البيان

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أهمية اضطلاع الوزارات والمؤسسات بمهامها الدستورية وتفعيل أجهزتها في مختلف الجوانب، ومنها ما يتصل بتحسين الأداء، وتقديم الخدمات للمواطنين في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات، باعتبارها أولويات أساسية ولا غنى للمجتمع عنها. وخلال استقباله رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، أكد هادي ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني المطلوب للدفع بعجلة التنمية وإعادة البناء.

وثمّن هادي الجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية، والتي تطلب مزيداً من العمل وشحذ الهمم لتجاوز التحديات التي يواجها أبناء اليمن لتحقيق تطلعاته والانتصار لأهدافه. من جهته، قدّم رئيس الوزراء شرحا موجزاً لما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية، وخلال وجودها في عدن وتلمس أوضاع واحتياجات المحافظات المحررة والتقدم الذي أحرزته الحكومة في إعادة بناء المؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة.