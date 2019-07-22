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أفاد مصدر أمني في إقليم كردستان، أمس، بأن قوات إيرانية فتحت النار على رعاة أغنام في الإقليم، وقامت باختطاف 11 مواطناً، وانسحبت للداخل الإيراني. ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن المصدر الأمني قوله، إن «قوات إيرانية توغلت، في ناحية حاجي عمران في إقليم كردستان، وفتحت النار على رعاة أغنام». وأضاف، أن «القوات المعتدية صادرت 430 رأس ماشية وخطفت 11 مواطناً وانسحبت للداخل الإيراني». بغداد - البيان



اعتذار

أكد مصدر أمني رفيع المستوى، أمس الأحد، براءة قائد عمليات الأنبار الفريق الركن محمود الفلاحي من التسجيل الصوتي المزيف المنسوب له، بعد التدقيق الذي قامت به لجنة تحقيقية عليا. وقال المصدر، في تصريح للصحافيين، إن «اللجنة التحقيقية في قضية التسجيل المنسوب إلى قائد عمليات الأنبار الفريق الركن محمود الفلاحي، أثبتت أن التسجيل مفبرك ولا صحة له وأنه صنع بدقة عالية». وأضاف أنه «بعد التحقيق ونتائجه الذي انتهى منذ الثامن من الشهر الجاري، تم تبليغ الفلاحي بالعودة إلى منصبه». وأوضح المصدر أن «قرار عودة الفلاحي إلى منصبه جاء خلال اتصال أجراه عبد المهدي معه، مقدماً له الاعتذار عن كل ما جرى». بغداد - البيان



23

أعلنت إيران أن سرعة التحقيق بشأن السفينة المحتجزة «تعتمد على تعاون طاقمها» وذلك بعد تجاهلها الدعوات الدولية إلى الإفراج فوراً عن ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا التي أكدت أنها تفكر في «مجموعة خيارات».

وقال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان (جنوب) مراد عفيفي في مقابلة مع قناة «برس تي في» الحكومية الناطقة بالإنجليزية أن أفراد الطاقم الـ23 هم على متن الناقلة و«بصحة جيدة». و18 منهم من الهند وضمنهم القبطان، وأن الخمسة الآخرين من الفيليبين وروسيا ولاتفيا. طهران - وكالات