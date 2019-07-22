مسوّدة قانون انتخاب أردني على طاولة النواب

المصدر: عمّان - ماجدة أبو طير

جدل أثير مؤخراً حول نية الحكومة الأردنية إقرار قانون جديد للانتخاب يتناسب مع المطالبات الدائمة للملك عبدالله الثاني بضرورة تفعيل الحياة الحزبية وتشكيل حكومات برلمانية، إضافة إلى تطلعات مؤسسات المجتمع المدني بتمثيل شعبي أفضل يراعي الديمقراطية والتطور والمتطلبات الحزبية.

ودعت الحكومة إلى إجراء حوار وطني حول قانون الانتخاب، وشدّد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على أنه لن يكون هنالك تنشيط ملموس للحياة السياسية والحزبية، إلا إذا حصل تعديل جوهري على القانون يضمن وجود قوائم حزبية ذات برامج وطنية فاعلة.

وتوافق 24 حزباً أردنياً على صيغة لتعديلات قانون الانتخاب وقُدمت للحكومة للاطلاع عليها. وتنتظر هذه الأحزاب ردود فعل الحكومة أملاً في تعديل حقيقي. واقترحت الأحزاب 16 بنداً للتعديل، أهمها اعتماد نظام القائمتين: الوطنية على مستوى المملكة والمحلية على مستوى الدائرة، وينتخب وفق القائمة النسبية المفتوحة ويسمح للناخب بانتخاب القائمتين ومن يشاء من القائمة التي يختارها.

ويتوقع أن تجري مناقشة هذه الاقتراحات في الدورة البرلمانية العادية المقبلة في أكتوبر، حيث تجري الانتخابات البرلمانية في صيف 2020. ومن الأحزاب الموقعة على هذا المقترح: المستقبل الأردني، المؤتمر الوطني، الإصلاح، التيار الوطني، والوسط الإسلامي وغيرها.

نائب وطن

الأمين العام لحزب الحياة د. عبدالفتاح الكيلاني أكد أن المقترح تم تقديمه من الأحزاب التي ترغب في المشاركة الفعّالة في عملية الإصلاح السياسي وصولاً لتشكيل حكومات برلمانية.

الأحزاب اعتبرت أن الكرة في مرماها وهي معنيّة بتقديم وجهة نظرها، وتم الاتفاق على مجموعة من التعديلات التي يمكن بوصفها تعديلات طفيفة وليست جوهرية.

جلسات حوار

وأشار الأمين العام لحزب المستقبل د. صلاح القضاة إلى أن الأحزاب التي تقدمت بالمقترحات بعد الدراسة العميقة، وجوهر هذه التعديلات هو تفعيل الحياة الحزبية ووصول الأحزاب للبرلمان، وإخراج القانون بصورته النهائية يحتاج إلى جلسات حوارية مع الحكومة والجهات المعنية.

وقال مدير مركز الثريا للدراسات د. محمد الجريبيع إن الحزب هو أداة ربط فعّالة بين الشعب والسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن خلالها يتم تبني البرامج.