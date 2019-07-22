7 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام

المصدر: رام الله- معا

واصل سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، وذلك وسط ظروف صحية صعبة.

وأكد نادي الأسير أن الأسير جعفر عز الدين المضرب منذ 36 يوماً بدأ يتقيأ ويعاني آلاماً شديدة. ويضرب الأسير أحمد زهران عن الطعام منذ 29 يوماً، ويواجه ظروفاً صحية صعبة.

ونقلت إدارة معتقلات الاحتلال من معتقل «النقب» نهاية الأسبوع المنصرم ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام منذ 21 يوماً وهم حذيفة حلبية إلى عزل معتقل «أيلا»، ومحمد أبو عكر إلى عزل معتقل «عسقلان»، ومصطفى الحسنات إلى عزل معتقل «أوهليكدار».

ويواصل الأسير حسن الزغاري إضرابه عن الطعام منذ 13 يوماً في زنازين معتقل «عوفر»، وانضم للإضراب عن الطعام منذ 4 أيام الأسير سلطان خلوف، من جنين.