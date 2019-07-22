مصادر لـ «البيان»: السبسي يخاطب التونسيين الخميس

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

تبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس الساعة الثامنة من صباح اليوم في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البرلمانية التي ستتنظم في السادس من أكتوبر المقبل، بينما علمت «البيان» أن الرئيس الباجي قائد السبسي سيخاطب الخميس المقبل التونسيين لأول مرة منذ الوعكة الصحية، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والستين لإعلان قيام الجمهورية.

وأكدت مصادر لـ «البيان»، أن السبسي بصحة جيدة، وسيتحدث الخميس في مسائل تتعلق بالأحداث الأخيرة، خاصة بعد إطاحته بالتعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون الانتخابي، والتي رأى منتقدوها فيها محاولة لإقصاء أطراف سياسية.

جدل حاد

وتشهد تونس جدلاً حاداً بسبب امتناع السبسي عن التوقيع على التعديلات، الأمر الذي اعتبره البعض «غير قانوني وغير دستوري».

وأوضح عضو الهيئة العليا للانتخابات أنيس الجربوع أن الهيئة دعت الهيئات الفرعية إلى اعتماد القانون الانتخابي المُعتمد في الانتخابات السابقة.

وينطلق اليوم تقديم الترشحات لتشريعيات 2019 في ظل حالة الانقسام التي لا يزال يواجهها حزب نداء تونس، وتفكك ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري، وإقدام رئاسة الحكومة على الترخيص لحزب سياسي جديد يحمل اسم الجبهة الشعبية، وخلافات حادة بحركة النهضة الإخوانية.