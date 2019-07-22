الجيش الليبي يُسقط مسيّرة تركية ويقترب من قلب طرابلس

المصدر: طرابلس، بنغازي - البيان

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي أمس، إسقاط طائرة تركية مسيرة، جنوبي العاصمة، فيما بدأ العد العكسي لإطلاق الموجة الثانية من عملية «طوفان الكرامة» لتحرير طرابلس من الميليشيات، حيث لم يعد يفصل الجيش الليبي عن قلب العاصمة سوى 5 كيلومترات.

وأسقطت الدفاعات الجوية طائرة تركية مُسيّرة تابعة للميليشيات، بعد غارات على مواقع القوات المسلّحة ما أدى إلى مقتل 8 جنود نظاميين في محيط مطار طرابلس الدولي.

تقدّم وسيطرة

وقالت مصادر عسكرية لـ «البيان» إن الموجة الثانية من عملية طوفان الكرامة قد تشمل مدناً غير طرابلس، وأن الجيش سيعمل على تحييد ميليشيات مدينة الزاوية وبخاصة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأضافت أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة كلف العميد أركان حرب علي محمد عمر ضابطاً لغرفة عمليات تحرير غريان. وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة أحمد المسماري إن الجيش سيطر على مواقع حول معسكر اليرموك.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، أن قوات الجيش باتت على مسافة 5 كيلومترات من ميدان الشهداء وسط طرابلس.

اعتقالات

واصلت الميليشيات المسيطرة على طرابلس تنفيذ العشرات من الاعتقالات في صفوف مؤيدي الجيش الوطني وعملية الكرامة. ودانت الحركة الوطنية الشعبية عملية الاعتقال التي تعرض لها أمين عام التجمع الوطني علي الصيد منصور، بتهمة ما أسموه تأييده لعملية الكرامة وهو ما نفاه التجمع في بيانه.