تدخّل مشبوه يوقف الشحن بميناء الزاوية الليبي

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط «حالة القوة القاهرة» وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية، نتيجة توقّف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي، بسبب إغلاق مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بين منطقة الحمادة وميناء الزاوية.

وأضافت المؤسسة، في بيانها على موقعها الرسمي، أن مجموعة مجهولة الهوية أغلقت، الجمعة، الصمام، وهو ما تسبب في خسارة ما يقارب 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي بقيمة قرابة 19 مليون دولار يومياً، وهو الأمر الذي يحول دون قدرة المؤسسة على القيام بعمليات شحن النفط الخام بالميناء.

وتابع بيان المؤسسة أن الخزانة العامة ستتكبد تأمين احتياجات السوق المحلي من المحروقات نتيجة استمرار توقف المصفاة، مشيراً إلى أنّ الإنتاج بحقل الفيل الذي يقع على مقربة من حقل الشرارة لم يتأثّر.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، قائلاً: «لقد أجبرت الأنشطة الإجرامية المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة القوة القاهرة. إنّ مثل هذه المحاولات المتعمّدة والرامية إلى تخريب خطوط الأنابيب وعرقلة عمليات الإنتاج لا تضرّ بالإيرادات الوطنية النفطية فقط، بل تتسبب أيضاً في عرقلة عمليات إمداد المواطنين الليبيين بمستلزماتهم من الطاقة الكهربائية».