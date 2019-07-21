مصادر سودانية لـ«البيان»: إثيوبيا قررت ترحيل قيادي في «العدل والمساواة»

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ«البيان» أن السلطات الإثيوبية قررت ترحيل رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم قبل أن تتراجع عن قرارها بسبب تدخّل الاتحاد الأفريقي.

وقالت المصادر إن هذا يعود إلى تلبيته دعوة عشاء في السفارة القطرية بأديس أبابا. وقالت المصادر إن سبب قرار ترحيل إبراهيم ووفده وقيادات بقوى الحرية والتغيير هو زيارتهم سفارة قطر تلبية لدعوة عشاء منها، ولم تفصح المصادر عما دار من نقاشات داخل السفارة القطرية.

وكانت السلطات الإثيوبية أمرت، اليوم ، بترحيل دكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، وأخذته من الفندق إلى المطار تمهيداً لترحيله، دون أن توضح الأسباب وراء القرار، وذلك قبل تدخل مفوّض الاتحاد الأفريقي بإقناع السلطات الإثيوبية والعدول عن قرارها.

وقالت حركة العدل والمساواة، في تصريح للناطق باسمها معتصم أحمد صالح، إن السلطات الأمنية الإثيوبية شرعت في إجراءات إبعاد إبراهيم والوفد، وبدأت في عملية نقلهم إلى المطار، إلا أن تدخل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى الفكي والوسيطين الأفريقي محمد الحسن لباد والإثيوبي محمود درير أدى إلى إبطال عملية الإبعاد.

