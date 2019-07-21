مصادر ليبية لـ «البيان»: «طوفان الكرامة» قد تذهب أبعد من طرابلس

المصدر: البيان الإلكتروني

أبلغت مصادر عسكرية بالمنطقة الغربية في ليبيا «البيان» إن الموجة الثانية من عملية طوفان الكرامة قد تشمل مدناً أخرى غير طرابلس، وأضافت أن الجيش سيعمل على تحييد ميليشيات مدينة الزاوية (50 كلم غرب العاصمة) وبخاصة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأكدت المصادر أن المعركة ستشهد أساليب جديدة ومبتكرة في الاستهداف المباشر لتمركزات وتحرّكات الميليشيات لتعطيل أدائها، وأن الجيش لن يستثني أية منطقة في غرب البلاد قد تكون مصدر خطر على قواته.

وأضافت أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة أصدر قراراً بتكليف العميد أركان حرب علي محمد عمر ضابطاً لغرفة عمليات تحرير غريان.