مصادر تونسية لـ «البيان»: السبسي يخاطب الشعب الخميس لأول مرة بعد وعكته الصحية

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

علمت «البيان» أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، سيوجّه الخميس المقبل خطاباً إلى الشعب التونسي، لأول مرة منذ الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخراً، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والستين لإعلان قيام النظام الجمهوري، فيما تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، صباح غد، في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البرلمانية التي ستتنظم في السادس من أكتوبر القادم.

ووفق ما أكدته مصادر مقربة منه لـ «البيان»، فإن السبسي في صحّة جيدة، وأجرى لقاءات غير معلنة مع عدد من الشخصيات السياسية خلال الأسبوعين الماضيين، لبلورة مواقفه من جملة القضايا المطروحة، وسيتحدث الخميس القادم في مسائل مهمة، تتعلق بالأحداث الأخيرة التي عرفتها البلاد، وخاصة بعد إطاحته بالتعديلات التي أدخلها البرلمان في 18 يونيو الماضي على القانون الانتخابي، والتي رأى فيها منتقدوها محاولة لإقصاء أطراف سياسية وضعتها استطلاعات الرأي في صدارة نوايا الانتخاب.