الإمارات تنقذ القطاع الصحي اليمني من الانهيار

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

تمكنت الإمارات، عبر حزم مساعدات، من إنقاذ القطاع الصحي اليمني الذي كان مهدداً بالانهيار، ما وفّر لقطاعات واسعة من الشعب اليمني، الذي يعاني من جراء الحرب المفروضة عليه من قِبل ميليشيا الحوثي، الحصول على الخدمات الطبية في أماكن قريبة منه وبمواصفات جيدة.

وافتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، عيادتين بمستشفى الجمهورية خاصتين باستقبال جرحى الحرب وعلاجهم.

وقال مدير الدائرة الصحية بألوية الدعم والإسناد، د. ناجي فضل، إن الدائرة الصحية، بدعم من الأشقاء في الإمارات، افتتحت عيادات تخصصية لاستقبال الجرحى وعلاجهم في التخصصات (مخ وأعصاب، وعظام، ومسالك بولية، وجراحات عامة) ستسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة الجرحى المتراكمة منذ سنوات.

ميدانياً، نفّذت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية عملية عسكرية دمرت خلالها 6 مواقع دفاع جوي استراتيجية وموقع تخزين صواريخ بالستية في صنعاء تتبع الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن عملية الاستهداف هي امتداد للعمليات العسكرية السابقة التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف، لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى.

وفيما يتواصل نزيف الميليشيا على جبهات القتال كافة، عصف صراع الأجنحة الداخلي بالمشرف على عملياتها في الحديدة، المدعو نجيب عبد الله هاشم المؤيد. وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ«البيان»، تمت تصفية القيادي الميليشياوي رمياً بالرصاص مع عدد من مرافقيه.

مساعدات الإمارات تنقذ القطاع الصحي في اليمن