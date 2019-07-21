مصادر لـ«البيان»: صراع الأجنحة يعصف بميليشيا الحوثي

المصدر: عدن - البيان، وكالات

تصاعد صراع الأجنحة داخل ميليشيا الحوثي الإرهابية بشكل غير مسبوق وشهدت الميليشيا بحسب مصادر «البيان» عمليات تصفية لعدد من القيادات آخرهم مشرفها في جبهة مدينة الحديدة فيما لقي قيادي في الميليشيا أمس، مصرعه بالإضافة إلى 10 آخرين في مواجهات داخلية عنيفة بين الحوثيين، في محافظة عمران شمال اليمن، وفق مصادر محلية.

وقالت مصادر محلية في محافظة عمران «إن المواجهات اندلعت الجمعة، واستمرت حتى يوم أمس، بين فريقين من ميليشيا الحوثي». وأضافت أن أحد قادة الحوثيين ويدعى «أبو ماجد» حاول شنّ حملة أمنية تستهدف منطقة «الغولة» بمديرية ريدة في محافظة عمران، وهو ما دفع الفريق الآخر من الحوثيين من أبناء المنطقة إلى التصدي لهذه الحملة.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات العنيفة أسفرت عن مقتل «محمد الشتوي»، الذي عينه الحوثيون مديرًا لجهاز المخابرات بالمحافظة، وإلى جواره ما لا يقل عن 10 آخرين، وعدد من المصابين في الطرفين، كما فجّر الحوثيون منزل «الشتوي» انتقامًا من موقفه، وأحرقوا عددًا من منازل المنطقة.

وبحسب المصادر، فإنّ الأجواء في مديرية ريدة لا تزال مشحونة بالتوتر، في ظل تحصن أحد الطرفين بالمناطق المأهولة، وسط تعزيزات تدفع بها أطراف ميليشيا الحوثيين إلى المنطقة، ما قد يفجّر مواجهة قبلية.

وأكدت مصادر عسكرية في القوات المشتركة في الحديدة، لـ«البيان» تصاعد الخلافات بين أجنحة الميليشيا العسكرية، وتمت تصفية مشرفها في جبهة مدينة الحديدة، نجيب عبد الله هاشم المؤيد، المكنى بـ(نجيب الرازحي)، مع أربعة من مرافقيه، عقب انتهائه من الإشراف على توزيع ونشر تعزيزات جديدة في خطوط التماس داخل المدينة.

وطبقاً لهذه المصادر، فإن أتباع الرازحي في حالة استنفار داخل مدينة الحديدة، مع وصول عدد من أقاربه والمحسوبين عليه من صعدة وجبهات أخرى إلى المدينة، مطالبين بالكشف عن تفاصيل اغتياله والجهة التي أطلقت الرصاص وقضت عليه ومرافقيه مع أنه لم يكن في خطوط المواجهة مع قوات الشرعية.

جرائم

جددت ميليشيا الحوثي، في جريمة أخرى، قصفها المدفعي الثقيل والعشوائي على قرى ومنازل المواطنين في محافظة الضالع جنوب البلاد. وقالت مصادر محلية: «إن ميليشيا الحوثي تواصل قصفها المدفعي المكثف والعشوائي لمنازل المواطنين في منطقتي شخب، والريبي بمديرية قعطبة شمالي المحافظة». وأضافت المصادر: «أن القصف المدفعي الحوثي طال قرى منطقة حجر».