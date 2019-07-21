اقتحام الشعفاط

المصدر: رام الله - وكالات

دعت جماعات يهودية متطرفة، أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، تزامناً مع مناسبات تلمودية تهويدية.. في وقت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل ظهر أمس، مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، من جهة الحاجز العسكري الثابت قرب مدخل المخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن دوريات عسكرية راجلة ومحمولة، اقتحمت المخيم، وشرعت بدهم الشارع الرئيس الممتد من الحاجز العسكري وحتى ضاحية رأس خميس، ما تسبب بحالة من التوتر والفوضى في المنطقة. وأبدى سكان المخيم تخوفهم من تنفيذ الاحتلال حملة تنكيل بهم وبتجار المنطقة.