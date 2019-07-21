محمود عباس: الأقصى في خطر

المصدر: رام الله - وكالات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس «إن الحفريات التي تجري في مدينة القدس المحتلة في منتهى الخطورة، ونحن يجب أن لا نسمح للإسرائيليين أن يستمروا في هذا العبث في عاصمة فلسطين الأبدية».

ودعا عباس، في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى عدم التصعيد مع لبنان، مطالباً بتفويت الفرصة على كل من يتربص بعلاقة الفلسطينيين واللبنانيين، مشيراً إلى أن العلاقات ظلت ممتازة وستستمر.

وجدد الرئيس الفلسطيني رفضه لصفقة القرن، وقال: هنا أريد أن ألفت النظر إلى قضية مهمة، وهي قضية صفقة القرن، هذه الأمور كما هو موقفنا في السابق، هو موقفنا الآن، لم يتغير بمعنى نحن لن نقبل بصفقة العصر، ولن نقبل أن نستلم الأموال منقوصة مهما عانينا، لأنه إذا قبلنا فهذا معناه أننا نتنازل عن أقدس قضايانا، فقضية العودة والشهداء والجرحى والأسرى تظل على رأس أولوياتنا.

وثمّن عباس نتائج الزيارات التي قام بها رئيس الحكومة محمد اشتية إلى الأردن والعراق وما تمخض عنها من اتفاقيات في عدد من المجالات.