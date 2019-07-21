المصدر: رام الله - وكالات

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أنه رصد تصاعداً واضحاً في نسبة الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين بمدينة القدس منذ بداية العام الجاري، حيث رصد ما يزيد على (900) حالة اعتقال من بلدات ومناطق المدينة المقدسة.

وأوضح الباحث «رياض الأشقر» الناطق الإعلامي للمركز، أن الاعتقالات في القدس وحدها تشكّل ثلث نسبة الاعتقالات التي جرت في كل أنحاء الأراضي المحتلة خلال الستة شهور الأولى من العام، مما يدلل على استهداف واضح للمقدسيين بهدف ردعهم عن حماية المقدسات والدفاع عن الأقصى.

وبيّن «الأشقر» بأن شهر فبراير شهد أوسع حملة اعتقالات خلال النصف الأول من العام، وذلك تزامناً مع أحداث فتح باب الرحمة أمام المصلين، حيث اعتقل العشرات بينهم قيادات وطنية ورجال الدين.