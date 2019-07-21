المصدر: عواصم - وكالات

استهدف سلاح الجو الليبي، الخميس، طائرة تركية مسيرة جديدة «درون»، أثناء محاولتها الهبوط في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس. وقال مصدر بغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، وتعد الطائرة التركية الخامسة التي يسقطها الجيش خلال عمليات طوفان الكرامة، ما يطرح قضية انتهاك نظام أردوغان للسيادة الليبية، كما يجدد التأكيد على دعم أنقرة المباشر لمليشيات طرابلس الإرهابية.

فتركيا حاضرة بقوة في المشهد الجوي الليبي، وهو ما أكده مراراً المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة. وأظهر تقرير لموقع «فلايت رايدر»، حول الحركة الجوية قبالة الساحل الليبي، وجوداً دائماً لطائرة إنذار مبكر تابعة لسلاح الجو التركي، قبالة الساحل الليبي، انطلاقاً من قاعدة قونيا الجوية. وحسب موقع شركة «بوينغ» الأمريكية المصنعة لهذا النوع من الطائرات، فإنها مزودة برادار يبلغ مداه 850 كيلومتراً، وهي تجمع بشكل شبه يومي، معلومات عن مواقع تمركز الجيش الوطني الليبي.

كما كشف الموقع أن تدخل نظام أردوغان لا يقتصر على الدعم الجوي المقدم لمليشيات طرابلس، بل رصد طلعات شبه منتظمة لنقل الأسلحة والذخائر من أوكرانيا، عن طريق طائرات شحن تتبع لشركة أوكرانية. فحسب البيانات المتوفرة، فإن هذه الطائرات تقلع دورياً انطلاقاً من العاصمة الأوكرانية كييف، إلى مطار أيسنبوغا بالعاصمة التركية، وصولاً إلى مطار معيتيقة الليبي.