أطباء السودان يوقفون أطول إضراب في تاريخ البلاد

المصدر: ■ الخرطوم - وكالات

قررت لجنة (أطباء السودان المركزية) رفع إضراب الأطباء الذي بدأ في الـ24 من ديسمبر الماضي واستمر حتى الـ18 من يوليو الجاري في مستشفيات السودان، ووصفته بأنه «أطول إضراب في تاريخ السودان الحديث، ويعد من أكثر الإضرابات سلمية إذ لم تحدث من جراء تنفيذه حالات وفاة مسجلة أو إهمال طبي».

وقالت اللجنة في بيان إن الإضراب شمل 32 مستشفى حكومياً منها 12 في العاصمة الخرطوم و20 في باقي الولايات الأخرى. وأضافت أن 246 شخصاً قتلوا فيما أصيب 1.353 آخرون في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن.

اصابات

وأشارت اللجنة إلى وقوع 253 إصابة قبل بدء اعتصام المدنيين أمام مقر قيادة الجيش في السادس من أبريل الماضي، كما أصيب 400 آخرون أثناء فترة الاعتصام وحتى الثالث من يونيو الماضي تاريخ فض الاعتصام، فيما بلغ عدد المصابين عقب يونيو 700 مصاب، منها إصابات وقعت أثناء فض الاعتصام.

وكان (المجلس العسكري الانتقالي) و(قوى الحرية والتغيير) قد وقعا بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي للترتيبات الانتقالية، فيما تم إرجاء التوقيع على الوثيقة الدستورية لوقت لاحق.

ونص الاتفاق على تكوين مجلس سيادي برئاسة دورية مكون من 11 عضواً منهم خمسة عسكريين ومثلهم من المدنيين بالإضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه.

واتفق الطرفان على أن يتم تشكيل حكومة كفاءات مدنية، فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي لما بعد تشكيل الحكومة. كما اتفقا على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول أحداث العنف منذ الـ11 من أبريل الماضي.

الاعتصام

وكانت المحادثات بين (المجلس العسكري) و(قوى الحرية والتغيير) قد انهارت عندما اقتحمت قوات نظامية اعتصاماً خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي وقتل بحسب المعارضة أكثر من 120 شخصاً فيما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى 61 بينهم ثلاثة من النظاميين مما أدى إلى تعليق التفاوض بين (قوى الحرية والتغيير) و(المجلس العسكري) حتى بعد تدخل وساطة أثيوبية بدعم دولي.

يذكر أن الجيش السوداني عزل الرئيس المخلوع عمر البشير في 11 من أبريل الماضي بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر الماضي قادت تنظيمها (قوى الحرية والتغيير) وبلغت ذروتها بالاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع.