متفرقات سودانية

المصدر: الخرطوم - وكالات

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استقبل مطار الخرطوم دفعة رابعة تضم 169 عالقًا سودانيًا كانوا بمراكز الاحتجاز التابعة لمكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا، بسبب الاشتباكات في طرابلس ومحيطها. وبلغ عدد العائدين في الدفعة الثالثة 165، وفقًا لوكالة أنباء السودان الرسمية، سبقها وصول دفعتين الأولى في 2 يناير الماضي ضمت 152 مواطناً ومواطنة، والثانية في 10 من ذات الشهر وضمت 182 مواطناً.

وأوضحت مديرة إدارة المنظمات بجهاز المغتربين، أمل كرار إبراهيم، أن «برنامج إجلاء السودانيين العالقين بدولة ليبيا الممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع جهاز المغتربين سيستمر حتى العام 2022».

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دانت وزارة الخارجية السودانية بشدة مقتل أحد أفراد القوة الأممية «يونسف» بمنطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، وخمسة مدنيين في سوق «أميت أبيي»، من مجهولين أول من أمس.وتقدمت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، بخالص التعازي لأسر الضحايا من حفظة السلام والمدنيين، متعهدةً بالقيام بإجراءات التحقيق اللازم في الحادثة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.