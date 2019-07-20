إصابة 90 فلسطينياً برصاص الاحتلال

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أصيب 90 فلسطينياً برصاص الاحتلال، أمس، خلال تظاهرات شهدتها كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأصيب 67 فلسطينياً، بينهم 33 بالرصاص الحي و 34 بالرصاص «المطاطي» وبقنابل الغاز المسيل للدموع بينهم طفلان وصحفي وثلاثة مسعفين، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرقي القطاع.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السوتر التربية، أطلقوا الرصاص الحي و«المطاطي» وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في مواقع تجمع المواطنين شرقي القطاع، ما أدى إلى إصابة 67 مواطناً بالرصاص الحي و«المطاطي» وقنابل الغاز بشكل مباشر، والعشرات بحالات اختناق.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب 22 فلسطينياً بينهم صحفيون وآخرون بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان، والتي خرجت تنديداً بجريمة استهداف الاحتلال للطفل عبدالرحمن شتيوي الأسبوع الماضي بعيار متفجر في الرأس.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلى جنودها أسطح منازل المواطنين وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والأعيرة الإسفنجية، وعشرات قنابل الغاز باتجاه المشاركين ما أدى إلى إصابة 40 مواطناً بينهم 22 بالرصاص «المطاطي والإسفنجي» و18 بالاختناق، وعُولجت جميع الحالات ميدانياً من قبل طواقم الهلال الأحمر والخدمات الطبية العسكرية.

في القدس المحتلة، أدى عشرات المقدسيين، صلاة الجمعة، في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك، تنديداً بهدم الاحتلال لأربعة متاجر في حوش أبو تايه من الحي.