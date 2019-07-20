الإرياني يحذر من تبعات قرار الميليشيا مصادرة جوازات السفر

المصدر: عدن ـ سبانت

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني من تبعات قرار ميليشيا الحوثي بحظر سفراليمنيين في مناطق سيطرتها ومصادرة جوازات السفر الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات منذ العام 2015م.

وأوضح وزير الإعلام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قيام ميليشيا الحوثي الموالية لإيران بإصدار تعليماتها إلى نقاطها الأمنية بمصادرة جوازات السفر الصادرة عن مكاتب فروع الجوازات في المحافظات المحررة، جاء بعد الجهود التي بذلتها الحكومة الشرعية لتوفير الجوازات وتسهيل الحصول عليها من المحافظات كافة لتسهيل سفرهم لغرض الدراسة والعلاج والعمل.

تصعيد

وحمل ميليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن هذا الإجراء الخطير الذي يؤكد مضيها في تصعيد الأزمة وتثبيت الانقلاب، وخلق عراقيل وتعقيدات إضافية أمام المواطنين في مناطق سيطرتها وإبقائهم رهائن لسطوتها الأمنية وممارساتها القمعية، وإحباط كل الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف المعاناة عن اليمنيين.