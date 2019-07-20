هجوم إرهابي على نقطة أمنية في أبين

المصدر: أبين - وكالات

شن مسلحون ينتمون لتنظيم «القاعدة» الإرهابي هجومًا، أمس الجمعة، مستهدفين نقطة أمنية في مدينة أبين، جنوبي اليمن، ما أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 5 آخرين، حسبما أفاد مصدر أمني.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن النقطة الأمنية في نقطة الحمر، بمديرية المحفد، لافتًا إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار، في حين انتشرت قوات الأمن في عموم المنطقة لملاحقة العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم.

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وتنتشر عناصر من تنظيم القاعدة في عدة مناطق بمحافظة أبين، على الرغم من إعلان قوات الحزام الأمني «تطهير المحافظة من تلك العناصر بعد عمليات عسكرية نفذتها مؤخرًا»، إذ كانت عناصر «القاعدة» نفذت العديد من الهجمات المسلحة في أبين خلال الفترة الماضية، مستهدفين عناصر الجيش والأمن والمسؤولين، ما أسفر عن سقوط عديد من القتلى والجرحى في اليمن.