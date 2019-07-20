قرقاش: الإمارات والسعودية ملتزمتان بتعهداتهما الإنسانية باليمن

المصدر: دبي - البيان، وكالات

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة الإمارات والسعودية ملتزمتان دوماً بتعهداتهما الإنسانية تجاه اليمن.

وأضاف قرقاش، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن وهما تلتزمان دوماً بتعهداتهما تجاه الشعب اليمني».

وأوضح أنه «في العام الماضي، تم دفع تعهدهما المشترك بمبلغ 930 مليون دولار في منحة واحدة، هي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة». وأشار إلى أن «المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعملان حالياً مع الأمم المتحدة على آليات تنفيذ التزام 2019 لضمان تحقيق أقصى منفعة للشعب اليمني». وكشف عن أن «إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ أبريل 2015 يتجاوز 5.5 مليارات دولار».

تصنيف

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني الشقيق لعام 2019، من خلال دعم خطة استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن، فيما قامت الإمارات بدعم القطاع الصحي في اليمن بمنشآت طبية وحملات ضد الأوبئة.

خطة

وجاء الإعلان الأممي في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن مستوى التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019، حيث يعكس هذا التقرير المساعدات المقدمة لليمن من بداية عام 2019 إلى 2 يوليو 2019. حيث استحوذت المساعدات الإنسانية على ما نسبته 34% وبقيمة قدرها 6.93 مليارات درهم (1.89 مليار دولار) من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة.

بينما استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 66% من قيمة المساعدات بمبلغ 13.60 مليار درهم (3.70 مليارات دولار أمريكي) وذلك للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في عديد من المحافظات اليمنية المحررة، وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في عديد من المجالات.