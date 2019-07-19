أبو ردينة: مرسي عرض توطين الفلسطينيين في سيناء وشبرا

المصدر: رام الله - وكالات

قال وزير الإعلام الفلسطيني، والناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن مصر رفضت ضمن بنود صفقة القرن، توطين الفلسطينيين في سيناء، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يناقش الأمر، ورفض رفضاً قاطعاً، وهو ما كان سبباً في فشل الصفقة تماماً، وفق قوله.

وكشف نبيل أبوردينة، خلال مؤتمر صحافي في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، تفاصيل موافقة الرئيس المعزول المتوفي محمد مرسي، على العرض الإسرائيلي الخاص بتوطين الفلسطينيين في سيناء، وقال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال لمحمد مرسي إن هناك خطة لتوطين فلسطينيي غزة في سيناء، نظراً لارتفاع الكثافة السكانية بالقطاع، فقال له مرسي:

«وفيها إيه، إيه المشكلة إنهم يعيشوا في سيناء، إحنا ممكن نأخذهم يعيشوا في شبرا كمان». وأكد أبو ردينة أن موقف السلطة الفلسطينية من السلام واضح جداً، وهو خيار استراتيجي، لكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه من رفض إسرائيلي لجميع الاتفاقيات المبرمة مع السلطة، فإننا لن نلتزم أيضاً بالاتفاقيات.

وعن ملف المصالحة الداخلية، قال وزير الإعلام الفلسطيني، إن حركة حماس تعرقل اتفاقيات التي سبق أن وقعت عليها، ولكن القاهرة تعهدت بإتمام اتفاق المصالحة، ومصر تتولى هذه المصالحة، بموجب قرار من الجامعة العربية، مشيراً إلى أن الرئيس أبو مازن، حريص على إتمام مساعي المصالحة، وإنهاء الانقسام.

وأكد أبو ردينة: «لن تتم المصالحة إلا بتعهد حماس بأن تسمح للحكومة الفلسطينية بالكامل، بالعمل دون وضع عراقيل وعوائق أمام عملها في القطاع».