الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لوقف خطط الهدم في صور باهر

المصدر: القدس المحتلة - وام

دعا المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة «الأونروا»، غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمس هينان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف خطط الهدم في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال المسؤولون الأمميون في بيان صحافي مشترك، صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»: «نتابع المستجدّات التي تشهدها منطقة صور باهر بمحافظة القدس عن كثب، حيث يواجه 17 فلسطينياً من بينهم تسعة لاجئين خطر التهجير ويواجه أكثر من 350 آخرين خطر فقدان ممتلكاتهم بسبب نيّة السلطات الإسرائيلية هدم 10 بنايات تضم نحو 70 شقة بحُكم قُربها من الجدار المقام في الضفة الغربية، فقبل شهر أرسلت القوات الإسرائيلية إلى سكان هذه البنايات إخطاراً بنيّة الهدم بعد أن استنفدوا جميع سُبل الانتصاف القانوني وينقضي هذا الإخطار اليوم 18 يوليو».

وأضافوا أن عمليات الهدم والإخلاء القسري تشكّل جانباً من الضغوط المتعدّدة التي تولّد خطر الترحيل القسري الذي يطال عدداً كبيراً من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقد لحق الضرر بسكان القدس الشرقية والمناطق المجاورة لها على وجه الخصوص، حيث شهدت عمليات الهدم فيها زيادة هائلة خلال العام 2019.

وأوضحوا أنّ تسعة من الفلسطينيين السبعة عشر المعرَّضين لخطر التهجير الآن لاجئون من بينهم زوجان مُسِنّان وخمسة أطفال، وبالنسبة للعديد من اللاجئين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يمثّل التهجير ذاكرة حية وخطراً وشيكاً في آن واحد، فالتهجير بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً بصفة خاصة يبعث على الصدمة وتترتّب عليه عواقب دائمة.