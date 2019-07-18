انتشال 92 جثة لمهاجرين قبالة السواحل التونسية

المصدر: ا ف ب

أعلنت مصادر تونسية الخميس أنها أحصت 92 جثة تم انتشالها قبالة السواحل التونسية الجنوبية بالقرب من جزيرة جربة، مرجحة حصول حادث غرق اضافي لمهاجرين حاولوا الوصول الى السواحل الاوروبية.

وأكد مدير المستشفى الجهوي بمحافظة قابس (جنوب) الهاشمي لخرش لفرانس برس ان عدد الجثث التي وصلت المستشفى وصل الى 92 جثة من بينها 80 جثة خلال شهر يوليو الحالي.

وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر التونسي بمدينة مدنين المنجي سليم "أحصينا 92 جثة ومن المؤكد حدوث غرق قارب آخر لم نسمع عنه".

وتأتى عمليات الانتشال اثر غرق قارب مطاطي كان يقل أكثر من ثمانين مهاجرا انطلق من مدينة زوارة الليبية، وفقا لاحد الناجين في الرابع من شهر يوليو الحالي.

وتم التنبه الى العديد من حوادث غرق قوارب تقل مهاجرين منذ شهر مايو الفائت انطلاقا من شهادات بعض الناجين، لكن يبقى التأكد من حصول هذه الحوادث في عرض البحر رهن تمكن ناجين من الوصول الى البر بمساعدة خفر السواحل او الصيادين.

ويتواجد في مشرحة المستشفى الجهوي بقابس العديد من الجثث التي ستخضع لتحاليل الحمض النووي، وفقا للسلطات.