الجامعة العربية تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير طقاطقة

المصدر: وام

حملت جامعة الدول العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الفلسطيني المعتقل نصار طقاطقة داخل جدران العزل الانفرادي في المعتقل الإسرائيلي خلال فترة التحقيق، الأمر الذي يكشف ممارسة المحققون لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

وقال الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم إن الجامعة تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع الأسرى المعتقلين في سجونها وتحذر من هذه الممارسات في إطار مسلسل القتل البطيء الذي تنتهجه سلطات الاحتلال وأدى إلى استشهاد أعداد من الأسرى، وآخرهم الشهيد نصار ماجد عمر الذي اعتقل في 19/6/2019، واستشهد خلال التحقيق في 17/7/2019.

وطالب الأمين العام المساعد للجامعة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومتابعة هذه القضية بما يضمن المساءلة الدولية لسلطات الاحتلال عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف لسجل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأسرى.

وأكد "أبوعلي" أهمية قيام الهيئات والمنظمات والمؤسسات الحقوقية بدورها الإنساني والقانوني لحماية الأسرى والتصدي لنهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التنصل من جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.