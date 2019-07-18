وزير الحج لـ«البيان»: «طريق مكة» نقلة نوعية في خدمة الحجاج

المصدر: الرياض - البيان

أكّد وزير الحج والعمرة السعودي، د. محمد صالح بن طاهر بنتن، لـ«البيان»، أنّ مبادرة «طريق مكة» التي دخلت عامها الثاني، مثلت نقلة نوعية في منظومة خدمة الحجاج، وحقّقت نجاحاً باهراً في الدول الخمس التي طبقت فيها وهي تونس وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا.

وأوضح أنّ وزارة الحج تشعر بمسؤولية كبيرة إزاء إنجاح هذه المبادرة التي اختصرت على الحجاج الكثير من الوقت والجهد، مشيراً إلى أنّ المبادرة إحدى مبادرات برنامج «خدمة ضيوف الرحمن» كأحد برامج رؤية السعودية 2030، والهادفة للارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء الفريضة.

ولفت بنتن إلى أنّ السلطات المسؤولة عن خدمات الحج، وضعت برنامجاً متكاملاً لتنظيم حركة وتدفق حشود الحجاج، سواء فيما يتعلق بالتفويج للجمرات والحرم المكي، أو البرامج الثقافية والسياحية لتعريف الحجاج بمعالم المدينة المنورة ومكّة المكرمة، مشيراً إلى أنّ كل هذه البرامج متوفرة إلكترونياً مع الخدمات التي تقدم من كافة العاملين في خدمة الحجاج في المدينة ومكة وجدة ميدانياً وفي المشاعر المقدّسة.

وتمكّن المبادرة الحجاج المستفيدين من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى السعودية، إذ يمكنهم الانتقال مباشرة للحافلات التي ستكون بانتظارهم لنقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما ستتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج، ونقلها إلى الدور السكنية في مكة المكرمة.

رفع استعدادات

في الأثناء، رفعت السلطات السعودية من وتيرة استعداداتها لانطلاق موسم الحج، إذ ينتظر أن تبلغ أعداد الحجاج من داخل وخارج السعودية قرابة ثلاثة ملايين حاج. وصرّح مصدر رفيع في وزارة الصحة السعودية لـ«البيان»، أنّ الوزارة تسابق الزمن لإكمال استعداداتها التقنية والبشرية للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، بتوفير أكثر من 900 طبيب وممرض متخصصين في مجالات العناية المركّزة والقلب والكلى والمناظير والطوارئ والأمراض.

وأبان المصدر، أنّ السلطات المسؤولة وفّرت 208 مراوح إضافية في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تحسبّاً لارتفاع درجات الحرارة، بما يجنّب الحجاج حالات الإجهاد وضربات الشمس، فضلاً عن تزويد منطقة المدينة المنورة بمراوح موزعة على كل الساحات الخارجية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.

توفير مستشفيات

وأوضح المصدر، أنّ وزارة الصحة هيأت 25 مستشفى، منها أربعة مستشفيات بمشعر عرفات، وأربعة بمشعر منى، وسبعة بالعاصمة المقدسة، وتسعة مستشفيات بالمدينة المنورة، إضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، مشيراً إلى أنّ عدد أسرة التنويم بمستشفيات مناطق الحج يقدر بنحو 5000 سرير.