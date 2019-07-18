قتلى وجرحى بصفوف طرفي الصراع في سوريا

المصدر: بيروت، عمان - وكالات

قتل ستة عناصر من الجيش السوري، أمس، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم في محافظة درعا جنوبي سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بدورها أن «إرهابيين استهدفوا سيارة عسكرية على الطريق المؤدية إلى بلدة اليادودة غرب مدينة درعا، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: إن «عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقل عناصر من الفرقة الرابعة، ما أسفر عن سقوط ستة قتلى منهم وإصابة 15 آخرين بجروح».

وقال رجال إنقاذ وسكان، إن 12 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في ضربات جوية يعتقد أن القوات الجوية السورية شنتها على سوق شعبية في قرية بشمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه قوات المعارضة.

وأضافوا أن قنابل، ذكر مراقبون أن طائرات سورية أسقطتها على قرية معرشورين في جنوب محافظة إدلب، خلفت قتلى ودماراً وعشرات الجرحى في شارع رئيسي بسوق القرية.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفترض أنها جثث متفحمة ملقاة على الأرض، بينما كان رجال الإنقاذ يعالجون أشخاصاً أصيبوا بحروق خطيرة.

وقالت جماعات حقوقية ورجال إنقاذ، إن مئات المدنيين قتلوا منذ بدء هجوم بقيادة روسية على آخر معقل للمعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا قبل نحو شهرين.