وزير الإعلام يدعو لمجابهة المشروع الإيراني

المصدر: القاهرة - سبأنت

دعا وزير الإعلام معمر الإرياني، وزراء الإعلام العرب إلى حشد كافة الطاقات في البلدان العربية لمجابهة المشروع الإيراني المدمر للمنطقة والمهدد لأمن واستقرار الشعوب العربية. وقال الإرياني مخاطباً وزراء الإعلام العرب: «يمر بلدكم الثاني اليمن بظروف استثنائية نتيجة للحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على الدولة ومؤسساتها».

وأضاف: يوشك الانقلاب أن يكمل عامه الخامس في ظل إصرار الميليشيا الحوثية على رفض كافة جهود السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والتي تكللت بتوقيع اتفاق استوكهولم، الذي أكمل شهره السابع دون حدوث أي تقدم يُذكر بسبب رفض الميليشيا تنفيذ الاتفاق والانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها.

منجزات التحالف

وتابع وزير الإعلام الإرياني قائلاً: لقد عمل تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية على استعادة ما يقارب من 80% من مساحة الأراضي اليمنية، وعند وصول قواتنا إلى مدينة الحديدة طلب المجتمع الدولي منا منح فرصة لتحقيق السلام.