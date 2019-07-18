التحالف العربي يُسقط «مسيّرة» حوثية متجهة إلى جازان

المصدر: الرياض - وكالات

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أمس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة جازان السعودية.

وقال الناطق باسم القوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن الطائرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح المالكي، في بيان، أنه في الوقت الذي يوجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين.

وأشار الناطق باسم التحالف إلى أن ذلك يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

يأتي ذلك بعد يوم من قيام قوات التحالف، مساء أول من أمس، باعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.

وتتصدى قوات التحالف أيضاً لمحاولات الميليشيات الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما تتعمد الميليشيا الانقلابية تعطيل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، قبيل كل محاولة يقودها لإنقاذ جهود السلام المتعثرة في بلد أنهكته الحرب منذ نحو 5 سنوات.