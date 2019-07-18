طرابلس تسلّم شقيق انتحاري مانشستر

المصدر: طرابلس - البيان

سلّمت سلطات طرابلس، أمس، الإرهابي هاشم العبيدي، شقيق الانتحاري سليمان العبيدي، الذي فجّر نفسه خلال حفل موسيقي في مدينة مانشستر البريطانية في مايو 2017 وقتل 22 شخصاً، إلى وفد دبلوماسي وأمني بريطاني، تولى نقله إلى لندن في طائرة خاصة.

وعلمت «البيان» أن قوة الردع الخاصة هي من سلمت العبيدي إلى الوفد البريطاني في ظل إجراءات أمنية مشددة، وأن عملية التسليم تمت في سجن قاعدة معيتيقة الذي تشرف عليه حكومة الميليشيات.

ووفق مصادر مطلعة، فإن مكتب النائب العام بطرابلس أصدر قراراً بإسقاط الجنسية الليبية عن هاشم العبيدي قبل تسليمه لبريطانيا.

وردت هذا القرار إلى أن العبيدي يمتلك الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسية الليبية التي أُسقطت عنه. وأكدت المصادر أن عملية التسليم جرت من دون قيد أو شرط مقابل وعد بريطانيا باستمرار الدعم لحكومة الميليشيات.