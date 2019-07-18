الجامعة والبرلمان العربيان يرحبّان باتفاق السودان السياسي

المصدر: وام

رحبت جامعة الدول العربية بالتوقيع الذي تم اليوم بالأحرف الأولى من قبل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان.

وأثنت الجامعة العربية - في بيان أصدرته مساء اليوم - على هذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية وإستكمال مسيرة التوافق الوطني حول بقية الترتيبات والاستحقاقات التي يتطلع إليها الشعب السوداني.

وبدوره صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الجامعة ستظل ملتزمة بمساندة الأطراف السودانية في هذه المسيرة وفي كل ما يمكن السودان من عبور تحديات المرحلة الراهنة، ويحافظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، ويدعم الاستكمال السلمي والمنضبط والتوافقي لعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

كما رحب البرلمان العربي بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير على وثيقة الاتفاق السياسي بجمهورية السودان اليوم لتقاسم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية.

واعتبرالدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي التوقيع على وثيقة الاتفاق لحظة تاريخية في مسيرة السودان السياسية وخطوة هامة على طريق إنجاح المرحلة الانتقالية تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والنهضة والازدهار.

ودعا -في بيان أصدره مساء اليوم- كافة الأطراف السودانية لاستمرار روح التوافق والشراكة وإنجاز وثيقة الإعلان الدستوري في أسرع وقت ممكن لتؤسس لمرتكزات العمل الدستوري خلال الفترة الانتقالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة.

وأثنى رئيس البرلمان العربي على الروح التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، معبراً عن ثقته في كافة الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان.. مشيراً إلى أنه لمس هذه الروح الايجابية البناءة ورغبة كافة الأطراف السودانية في تحقيق تطلعات الشعب السوداني خلال زيارة وفد البرلمان العربي لجمهورية السودان، ولقائه مع الجهات الرسمية والشعبية خلال الفترة من 7- 10 يوليو الجاري.

وطالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي كافة الجهات الرسمية والقوى والأحزاب السياسية، والحركات المدنية والشبابية بجمهورية السودان، بدعم الاتفاق السياسي، واستمرار الحوار ليكون بدايةً لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة تحقيقاً لتطلعات شعب السودان الكريم.

كما أكد السلمي استمرار البرلمان العربى في تنفيذ خطة لمطالبته الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب، ويرى أن الوقت ملائم لرفع تلك العقوبات في ظل الانتقال السياسي السلس الذي تشهده السودان وحاجة السودان الماسّة الاقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها.