ترامب لإيران: اخرجوا من اليمن

المصدر: عواصم - وكالات

صرّح مصدر إماراتي مسؤول بأن ناقلة النفط «MT RIAH» غير مملوكة لدولة الإمارات ولم يتم تشغيلها من قِبلها، ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة. وقال المصدر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): «نحن حالياً بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين. وكانت الناقلة تحمل علم بنما ويُزعم أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز».

في الملف الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى «تغيير النظام» في إيران، ولكنها مصممة على منعها من امتلاك أسلحة نووية، عقب ظهور معطيات عن طرح إيران برنامجها الصاروخي للتفاوض.

وقال ترامب، خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض: «نحن لا نسعى إلى تغيير النظام (في إيران)، لا نسعى إلى ذلك على الإطلاق»، لكنه استدرك: «لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي». وأضاف: «نريد أن تخرج إيران من اليمن»، وأوضح أن «تقدماً كبيراً تحقق مع إيران».

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض على برنامجها الصاروخي. وذكرت تقارير صحافية أن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج، لكن تلك الخطوة لا علاقة لها بأزمة إيران.