استشهاد أسير تحت التعذيب ومستوطن يدهس طفلاً

المصدر: الأرض المحتلة - وكالات

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للإدارة الأمريكية تحفظات إسرائيل على اقتراح إنشاء معبر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من صفقة القرن، فيما استشهد أسير فلسطيني تحت التعذيب، وطفل دهسه مستوطن في الضفة.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الخطة الاقتصادية في الصفقة عُرضت على نتانياهو قبل فترة وجيزة، واعترض على فقرة ربط الضفة بغزة.

وقال الموفدان الأمريكيان للشرق الأوسط جيسون غرينبلات وغاريد كوشنر إن ورشة العمل التي أقيمت في البحرين كانت تهدف إلى تقديم الجزء الاقتصادي من الصفقة وسماع التعليقات والملاحظات والعمل على تعديلها لاحقاً.

ولإسرائيل تعليقات إضافية على الجزء الاقتصادي من الخطة، وبالنسبة لغزة تقول المصادر الإسرائيلية إن «نتنياهو يريد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، والأمريكيون يريدون توحيد الفلسطينيين والتعامل معهم ككيان واحد».

استشهاد أسير

في الأثناء، أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر أمس، استشهاد الأسير نصار طقاطقة (31 عاماً) من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، في العزل الانفرادي بسجن «نيتسان» الإسرائيلي في الرملة.

وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان سلطات الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير طقاطقة وعن مصير جميع الأسرى في سجونها.

دهس طفل

واستشهد الطفل طارق ذبانية (7 سنوات) من بلدة ترقوميا غربي الخليل الليلة قبل الماضية متأثراً بإصابته بعدما دهسه مستوطن قرب مستوطنة «ادوره» أثناء ركوبه دراجة هوائية. واعتقل جيش الاحتلال 8 فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة فيما قامت الجرافات وآليات عسكرية للاحتلال بهدم منشآت زراعية وسكنية وآبار مياه في محافظة الخليل. وأطلق جنود الاحتلال فجراً النار تجاه سيارة شاب عند حاجز عناب بالقرب من مدينة طولكرم.

وفي غزة أسقط مسلحون طائرة إسرائيلية مسيرة، بحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية. وأطلق مسلحون النار على الطائرة المسيرة وأسقطوها في منطقة حدودية وسط القطاع ثم تم نقلها إلى جهات أمنية مختصة لفحصها.