أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية فنلندا دعم «الانتقالية» في السودان

المصدر: القاهرة - وكالات

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس مع بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا، الذي يزور القاهرة حالياً، آخر تطورات الأوضاع في السودان وسير المفاوضات القائمة بين الأطراف السودانية للاتفاق على ترتيبات عملية الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب عدد من القضايا ذات الأهمية المشتركة في المنطقة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة العربية بدر العلالي، في تصريحات صحافية، إن أبو الغيط أطلع الوزير الفنلندي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ويقوم حالياً بجولة إقليمية نيابة عن دول الاتحاد لمتابعة الأوضاع في السودان، على مجمل الجهود التي تضطلع بها الجامعة العربية من أجل مساندة السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.