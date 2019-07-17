غضب فلسطيني بمخيمات لبنان بسبب قرارات «العمل»

المصدر: بيروت - وكالات

تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان تظاهرات وإضرابات منذ أيام، بسبب قرار جديد لوزارة العمل اللبنانية يقضي بضرورة الحصول على تصريح من السلطات قبل مزاولة بعض المهن.

وبينما يقول اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان، إن قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان يستهدفهم، أكدت فعاليات لبنانية أن ما قام به الوزير تطبيق للإجراءات المرعية على اللبنانيين والفلسطينيين والأجانب.

وبحسب القرار الجديد لوزارة العمل اللبنانية يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين بدون الحصول على تصريح، فضلاً عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تتوافر على التصاريح اللازمة للعمل.

وتظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين، منذ الأحد الماضي، في عدد من المخيمات الفلسطينية، رفضاً للقرار. وشملت التظاهرات والإضراب مخيمات البص وبرج الشمالي. كما نفذ عدد من سكان مخيم الجليل في بعلبك شرق لبنان اعتصاماً عند مدخل المخيم.

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بـ«معالجة الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق الحكومة اللبنانية لقانون العمل».