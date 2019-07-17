المصدر: إدلب - وكالات

قتل 11 مدنياً الثلاثاء في غارات جوية مستمرة تستهدف محافظة إدلب ومحيطها في شمال غربي سوريا، وأفاد المرصد السوري بأن «طائرات الجيش السوري استهدفت قرية معرشورين في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال»، بعدما كان أفاد سابقاً بمقتل تسعة أشخاص مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود جرحى في حالات خطرة.

وشنت الطائرات الحربية السورية والروسية الثلاثاء أيضاً عشرات الغارات على مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى حماة الشمالي. وأسفر القصف أيضاً عن مقتل رجل في شمال حماة، وفق المصدر نفسه.

وتمسك هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً) بزمام الأمور إدارياً وعسكرياً في محافظة إدلب ومحيطها، حيث تتواجد أيضاً فصائل إرهابية أخرى لكنها أقل نفوذاً.